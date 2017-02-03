СМИ: боевик "Талибан" убил восьмерых полицейских в Афганистане

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 февраля. /ТАСС/. Восемь сотрудников полиции стали жертвами террориста в Афганистане. Об этом сообщил в пятницу телеканал Tolo News.

По его данным, все убитые были членами одной семьи. Боевик движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация) в деревне Гард-Маршкар в северо-западной провинции Фарьяб сначала отравил полицейских, а затем проник в дом и открыл по ним огонь.

Телеканал не уточнил, когда произошел этот инцидент, лишь отметив, что нападавший сдался стражам порядка 15 дней назад.