Президент Филиппин объявил о приостановке мирного договора с повстанцами

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Филиппин не станут продлевать действие договора о прекращении огня с повстанческой вооруженной группировкой "Новая народная армия" (ННА). Об этом сообщил президент республики Родриго Дутерте, передает Reuters.
"Сегодня я отменяю соглашение о перемирии. Больше никакого прекращения огня", - приводит агентство слова филиппинского лидера.
По данным агентства, в среду, 1 февраля, ННА объявила об одностороннем расторжении договора, при этом отметив приверженность мирному процессу как таковому. 3 февраля Дутерте выразил разочарование действиями ННА и отверг какую-либо примирительную риторику.
ННА, насчитывающая порядка 4 тыс. человек, с конца 1960-х годов добивается от филиппинских властей получения права на создание самостоятельного государства с коммунистической идеологией. Группировка ведет боевые действия против правительственных войск, в ходе которых за прошедшие годы погибли более 40 тыс. человек.