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Секретной службе США дано добро на строительство вокруг Белого дома более высокого забора

Международная панорама
3 февраля, 11:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Высота новой ограды составит примерно 3,6 метра, забор станет более прочным
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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Секретная служба США получила от соответствующих федеральных властей окончательное разрешение на возведение по периметру Белого дома более высокого, чем нынешний, забора. Об этом сообщил пресс-отдел Секретной службы, которая занимается прежде всего охраной первых лиц США и высокопоставленных иностранных гостей.

По свидетельству Секретной службы, планируется возводить новую ограду, высота которой составит примерно 3,6 м. В настоящее время высота забора у Белого дома равна 2,1 м. Кроме того, новый барьер станет "более прочным", он будет построен с применением технологий обнаружения нарушителей и таким образом, чтобы на него было практически невозможно взобраться. При всем этом Секретная служба обещает сохранить исторический облик комплекса и ограды, учесть, что к Белому дому постоянно стекаются многочисленные туристы, в том числе из-за рубежа.

Строительство предполагается начать в 2018 году. На первых порах новым забором обносить будут непосредственно Белый дом, а затем эти работы начнутся у примыкающих к нему так называемого административного здания имени Эйзенхауэра и министерства финансов США.

Намерения сделать более высокой ограду у вашингтонской резиденции президента США у Секретной службы появились после серии громких инцидентов, произошедших в последние два с лишним года. Эти ЧП были вызваны несанкционированным проникновением посторонних на охраняемую территорию комплекса на Пенсильвания-авеню, 1600. Едва ли не самым скандальным таким происшествием стало вторжение непосредственно в Белый дом 19 сентября 2014 года американского гражданина, ветерана, служившего в Вооруженных силах, Омара Гонзалеса.

Ему удалось не только перебраться через ограду Белого дома, но и проникнуть внутрь особняка после пересечения лужайки. Нарушителя скрутили чуть ли не у самых жилых покоев главы администрации США. В связи с этим вспыхнул громкий скандал, стоивший должности директору Секретной службы Джулии Пирсон, было проведено крупное разбирательство, ужесточены меры безопасности у Белого дома. Гонзалеса, который был фактически признан недееспособным, приговорили к 17 месяцам тюрьмы.

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