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Польша пригласила Трампа посетить республику

Международная панорама
3 февраля, 12:56 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Варшава рассчитывает, что визит американского президента состоится в июле
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ВАРШАВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда официально пригласил нового лидера США Дональда Трампа посетить республику. Об этом сообщил в пятницу министр, отвечающий в канцелярии Дуды за внешнюю политику, Кшиштоф Щерский, который находится сейчас с визитом в Вашингтоне. В четверг он встретился с советником Трампа по вопросам безопасности Майклом Флинном.

"Приглашение принято, и теперь мы будем ждать ответа президента Трампа", - передает слова Щерского Польское агентство печати. Польская сторона рассчитывает, что визит американского лидера состоится в июле, когда в республике планируется проведение так называемого саммита "Междуморья" - стран Балтийского, Черного и Адриатического морей.

По словам Щерского, на встрече с Флинном были обсуждены вопросы безопасности, отношений с Россией, ситуация на Украине и двусторонние контакты. В частности, представитель Польши получил от американского партнера заверения в том, что решения саммита НАТО о размещении войск США на восточном фланге альянса будут выполнены.

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