Источник: лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в Европу

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Главы государств и правительств Евросоюза согласовали план по приостановке потока беженцев, направляющихся в Европу через Средиземное море. Об этом сообщил в пятницу журналистам европейский дипломатический источник в кулуарах проходящего в столице Мальты неформального саммита сообщества.

"По итогам дискуссии по миграции лидеры согласовали план из 10 пунктов по приостановке миграционных потоков в страны ЕС через Средиземное море", - сказал он.