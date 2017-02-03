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Источник: лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в Европу

Международная панорама
3 февраля, 14:50 UTC+3
Об этом сообщил европейский диписточник в кулуарах проходящего в Валлетте неформального саммита сообщества
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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Dimitris Michalakis

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Главы государств и правительств Евросоюза согласовали план по приостановке потока беженцев, направляющихся в Европу через Средиземное море. Об этом сообщил в пятницу журналистам европейский дипломатический источник в кулуарах проходящего в столице Мальты неформального саммита сообщества.

"По итогам дискуссии по миграции лидеры согласовали план из 10 пунктов по приостановке миграционных потоков в страны ЕС через Средиземное море", - сказал он.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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