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Лукашенко: белорусы пока не смогли сформулировать национальную идею

Международная панорама
3 февраля, 16:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 3, февраля. /ТАСС
Президент Белоруссии убежден, что придумать национальную идею невозможно, "к этому должна подвести сама жизнь, развитие страны"
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МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белорусы пока не пришли к созданию национальной идеи. Такое мнение выразил президент страны Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, местных и зарубежных СМИ.

Он напомнил, что в республике были попытки сформулировать национальную идею с привлечением различных экспертов и общественных деятелей. "Мы не смогли ее административным образом сформулировать, - признал глава государства. - Я все больше убеждаюсь, что, наверное, мы не пришли в своем развитии к той точке, когда бы эта идея ударила всех по мозгам и по сердцу".

"Я успокоился: раз общество ничего предложить не может, я тоже не могу придумать, даже боюсь, потому что это очень ответственно. Поэтому мы живем как живем, без этой идеи. Ее нет, а хотелось бы", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он убежден, что придумать национальную идею невозможно, "к этому должна подвести сама жизнь, развитие страны". "Но формулировать ее надо, потому что это краткое движение вперед, послание всем поколениям - вот наше будущее. В общем, надо время. Время все покажет и расставит на свои места", - заключил президент.

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