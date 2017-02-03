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CNN: антироссийские заявления постпреда США при ООН были согласованы с Белым домом

Международная панорама
3 февраля, 19:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Высказывания Никки Хейли были одобрены в американском Совете национальной безопасности, отмечают источники телекомпании
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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли получила одобрение Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, прежде чем заявила 2 февраля на заседании Совбеза, что санкции в отношении России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не будет возвращен в состав Украины. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По сведениям ее источников, "Белый дом был заранее осведомлен перед выступлением Хейли". Другой источник отметил, что "СНБ одобрил ее заявления".

Во время своего первого выступления на СБ ООН в качестве постпреда США Хейли сказала, что введенные Вашингтоном "санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом". "Мы хотим улучшения отношений с Россией", - заверила тогда Хейли, при этом бездоказательно обвинив Москву в "агрессии", "оккупации" и "военной интервенции". По ее версии, ситуация на Украине "требует осуждения российских действий".

Президент США Дональд Трамп, будучи еще кандидатом на пост главы государства, заявил, что рассмотрит возможность признания Крыма частью России. "Народ Крыма, как я слышал, предпочел бы быть с Россией, нежели там, где он был раньше", - подчеркнул он в интервью журналистам телеканала ABC. По его словам, "это следует иметь в виду". В последние месяцы Трамп выражал готовность пересмотреть отношения с Россией в сторону улучшения.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

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