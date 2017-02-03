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Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы

Международная панорама
3 февраля, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что о предполагаемых результатах говорить еще рано
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает политику в отношении Кубы. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время брифинга.

"Мы находимся в процессе полного пересмотра политики США в отношении Кубы", - заявил Спайсер. При этом он отметил, что в данный момент не может сообщить, к каким результатам может привести этот процесс.

Предыдущий президент США Барак Обама восстановил отношения с Кубой и начал улучшение связей между странами после более чем 50-летнего периода изоляции острова. Трамп неоднократно критиковал позицию Обамы по нормализации отношений с Кубой.

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