Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает политику в отношении Кубы. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время брифинга.

"Мы находимся в процессе полного пересмотра политики США в отношении Кубы", - заявил Спайсер. При этом он отметил, что в данный момент не может сообщить, к каким результатам может привести этот процесс.

Предыдущий президент США Барак Обама восстановил отношения с Кубой и начал улучшение связей между странами после более чем 50-летнего периода изоляции острова. Трамп неоднократно критиковал позицию Обамы по нормализации отношений с Кубой.