Трамп подписал указ, предписывающий пересмотреть реформу Уолл-стрит времен Обамы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором предписывается пересмотреть закон Додда-Франка от 2010 года об усилении мер регулирования финансового рынка США. Закон Додда-Франка был принят по инициативе администрации Барака Обамы по итогам кризиса 2008 для снижения рисков финансовой системы.

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