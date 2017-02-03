Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп переезжает на выходные в "зимнюю штаб-квартиру" во Флориде

Международная панорама
3 февраля, 22:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Там президент США планирует проводить телефонные собеседования с советниками и сотрудниками аппарата
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом переезжает на ближайшие дни в "зимнюю штаб-квартиру" во Флориде. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщил об этом на регулярном брифинге для журналистов.

По сути речь шла просто об отъезде Дональда Трампа на ближайшие выходные в свое поместье в Мар-а-Ларго (штат Флорида), но Спайсер сказал, что президент направляется в "зимний Белый дом". "Находясь во Флориде, он будет проводить телефонные собеседования с советниками и сотрудниками аппарата, - пояснил пресс-секретарь. - Будет планироваться очередная насыщенная событиями неделя действий в интересах американского народа".

В понедельник, по словам Спайсера, Трамп собирается посетить штаб-квартиру Центрального командования и Командования спецназа США на авиабазе Макдилл близ Тампы (штат Флорида). После брифинга президент пообедает с военнослужащими, а затем выступит перед всем личным составом базы. Сопровождать в этой поездке его будут председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и помощник по национальной безопасности генерал в отставке Майкл Флинн.

В понедельник вечером Трамп возвратится в Вашингтон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы
2
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
5
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
6
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама