Трамп переезжает на выходные в "зимнюю штаб-квартиру" во Флориде

Карри предпочел отдых участию в конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБАСпорт 3 февраля, 22:37
Ярушкин: вратарь ХК "Спартак" Трушков может сыграть в оставшихся матчах сезонаСпорт 3 февраля, 22:33
"Зенит" уступил "Спарте" в товарищеском матчеСпорт 3 февраля, 21:59
"Спартак" уступил "Сочи" в матче чемпионата КХЛСпорт 3 февраля, 21:57
Хачанов проиграл Троицки в первой игре матча Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 3 февраля, 21:42
Клуб НБА "Хьюстон" выведет из обращения номер Яо МинаСпорт 3 февраля, 21:35
Именную звезду Жан-Клода Килли заложат в Сочи в годовщину старта ОлимпиадыСпорт 3 февраля, 21:19
Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении КубыМеждународная панорама 3 февраля, 21:03
Мутко: сборная России по футболу планирует сыграть с аргентинцами, но не в мартеСпорт 3 февраля, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом переезжает на ближайшие дни в "зимнюю штаб-квартиру" во Флориде. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщил об этом на регулярном брифинге для журналистов.
По сути речь шла просто об отъезде Дональда Трампа на ближайшие выходные в свое поместье в Мар-а-Ларго (штат Флорида), но Спайсер сказал, что президент направляется в "зимний Белый дом". "Находясь во Флориде, он будет проводить телефонные собеседования с советниками и сотрудниками аппарата, - пояснил пресс-секретарь. - Будет планироваться очередная насыщенная событиями неделя действий в интересах американского народа".
В понедельник, по словам Спайсера, Трамп собирается посетить штаб-квартиру Центрального командования и Командования спецназа США на авиабазе Макдилл близ Тампы (штат Флорида). После брифинга президент пообедает с военнослужащими, а затем выступит перед всем личным составом базы. Сопровождать в этой поездке его будут председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и помощник по национальной безопасности генерал в отставке Майкл Флинн.
В понедельник вечером Трамп возвратится в Вашингтон.