Трамп переезжает на выходные в "зимнюю штаб-квартиру" во Флориде

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом переезжает на ближайшие дни в "зимнюю штаб-квартиру" во Флориде. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер сообщил об этом на регулярном брифинге для журналистов.

По сути речь шла просто об отъезде Дональда Трампа на ближайшие выходные в свое поместье в Мар-а-Ларго (штат Флорида), но Спайсер сказал, что президент направляется в "зимний Белый дом". "Находясь во Флориде, он будет проводить телефонные собеседования с советниками и сотрудниками аппарата, - пояснил пресс-секретарь. - Будет планироваться очередная насыщенная событиями неделя действий в интересах американского народа".

В понедельник, по словам Спайсера, Трамп собирается посетить штаб-квартиру Центрального командования и Командования спецназа США на авиабазе Макдилл близ Тампы (штат Флорида). После брифинга президент пообедает с военнослужащими, а затем выступит перед всем личным составом базы. Сопровождать в этой поездке его будут председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и помощник по национальной безопасности генерал в отставке Майкл Флинн.

В понедельник вечером Трамп возвратится в Вашингтон.