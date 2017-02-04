СМИ: Иран не намерен создавать ядерное оружие в случае выхода США из ядерной сделки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тегеран не намерен менять свою позицию по отказу от создания ядерного оружия, несмотря на угрозу выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году. Об этом заявил советник спикера парламента Ирана Али Лариджани по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу RT.

"Иран никогда не стремился производить ядерное оружие", - подчеркнул Абдоллахиан. Он напомнил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи издал фетву (религиозное предписание - прим. ТАСС), которая это запрещает. "Если это не разрешено, мы не будем его производить или использовать. Наша политика в этом отношении не изменится", - сказал он.

В то же время иранский политик отметил: "Тегеран внимательно следит за шагами Трампа в отношении ядерного соглашения и ответит быстро и эффективно на любое решение Вашингтона".

"Если Вашингтон разорвет соглашение, Тегеран также будет готов его сжечь", - заявил Абдоллахиан. Он подчеркнул, что Иран рассматривает возможность использования ядерных технологий в мирных целях для улучшения жизни граждан.

Летом 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) согласовали СВДП по иранской ядерной программе. Этот план предусматривает отмену международных санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность.

В ходе избирательной кампании избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что считает заключенное администрацией Барака Обамы ядерное соглашение с Ираном "позором для США" и что он пересмотрит его в случае своего избрания главой Белого дома.

В интервью газетам Times и Bild, опубликованном в январе незадолго до своей инаугурации, Трамп назвал ядерную сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены, но при этом отказался говорить, как он намерен поступить в связи с этим.

США в пятницу расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС).