Губернатор Окинавы обсудил с представителями Госдепа и Пентагона перенос базы морпехов

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Губернатор самой южной японской префектуры Окинавы Такэси Онага, который находится с визитом в Вашингтоне, в пятницу встретился с главой японского отдела Госдепартамента Джо Янгом и и. о. директора по делам Японии в офисе замминистра обороны по политическим вопросам Полом Вости. Беседа прошла в здании американского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи директор Янг и и. о. директора Вости вновь выразили признательность за размещение на Окинаве американских военнослужащих, а также за роль региона в американо-японском альянсе", - сообщает пресс-служба Госдепа. Там подчеркнули, что присутствие войск имеет "фундаментальное значение" для обеспечения обороноспособности Японии.

Кроме того, Янг и Вости подтвердили стремление США перевести авиабазу корпуса морской пехоты США Футэмма в другой лагерь морпехов Кэмп Шваб (район Хэноко). Американские представители подчеркнули, что это является "единственным решением, позволяющим уладить операционные, политические, финансовые и стратегические вопросы" с учетом отказа от дальнейшего использования Футэммы.

Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в густонаселенном городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты дислоцированных там конвертопланов MV-22 Osprey представляют угрозу для местного населения.

Движение за перенос базы резко активизировалось после того, как 13 декабря разбился один из летательных аппаратов. В конце декабря прошлого года центральные власти возобновили строительные работы в районе Хэноко на северо-востоке острова Окинава для переноса базы Футэмма, несмотря на протесты местного населения и руководства префектуры.

Японо-американские переговоры о судьбе Футэммы идут с 2006 года. Местные власти и временами даже правительство Японии предлагали убрать базу за пределы Окинавы, однако в конечном итоге Токио и Вашингтон договорились перенести ее в менее населенный район Хэноко.

Власти Окинавы были против этого, однако в 2013 году ее прежний губернатор Хирокадзу Накаима согласился с таким вариантом. Его преемник Онага занимает более жесткую позицию по проблеме переноса и регулярно дает понять, что не собирается отступать в этом вопросе.