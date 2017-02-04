Румынская патриархия призвала к продолжению борьбы с коррупцией в стране

БУХАРЕСТ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румынская патриархия потребовала продолжить борьбу с коррупцией в стране. Это подчеркивается в сообщении, распространенном этим каноническим подразделением Румынской православной церкви.

"Румынское общество очень взволновано в эти дни, поскольку существует конфликт между важнейшими учреждениями государства и, соответственно, - поляризация среди населения", - указывается в документе. "Борьбу против коррупции следует продолжать, а виновные должны быть наказаны, так как воровство ведет к моральной и материальной деградации общества", - отмечает румынская патриархия. "В то же время борьба против коррупции не должна использоваться в партийных, политических целях", - подчеркивается в сообщении.

В Румынии уже четвертый день подряд продолжаются масштабные акции протеста против принятия правительством Сорина Гриндяну нормативных актов, которые смягчают антикоррупционное законодательство и позволяют ряду румынских политиков избежать уголовной ответственности за коррупцию. По данным телеканала Digi 24, в проходящих по всей стране демонстрациях приняли участие свыше 300 тысяч человек, из которых около половины - перед штаб-квартирой правительства в столице.

После общих выборов 11 декабря 2016 года в Румынии возникло противостояние между президентом Клаусом Йоханнисом, вышедшим из Национал-либеральной партии (НЛП), с одной стороны, и парламентским большинством и правительством, которые образовали Социал-демократическая партия (СДП) и Альянс либералов и демократов (АЛДЕ), - с другой.

Это противостояние приняло форму борьбы с коррупцией. Так, Национальное управление по борьбе с коррупцией за последние несколько лет отправило за решетку многочисленных высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в большинстве своем, - социал-демократов. В свою очередь, СДП утверждает, что в реальности речь идет о злоупотреблениях органов правосудия, которые выполняют политический заказ президента и НЛП.

В минувший вторник социал-демократическое правительство при помощи срочной процедуры, в обход парламента и президента приняло ряд нормативных актов, цель которых, как утверждают многие СМИ, - освободить от уголовной ответственности ряд обвиняемых в коррупции или уже осужденных социал-демократов, среди которых и лидер СДП, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня. Президент Йоханнис оспорил этот шаг в Конституционном суде.