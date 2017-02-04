Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Румынская патриархия призвала к продолжению борьбы с коррупцией в стране

Международная панорама
4 февраля, 1:46 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
В Румынии уже четвертый день подряд продолжаются масштабные акции протеста против принятия правительством Сорина Гриндяну нормативных актов, которые смягчают антикоррупционное законодательство
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румынская патриархия потребовала продолжить борьбу с коррупцией в стране. Это подчеркивается в сообщении, распространенном этим каноническим подразделением Румынской православной церкви.

"Румынское общество очень взволновано в эти дни, поскольку существует конфликт между важнейшими учреждениями государства и, соответственно, - поляризация среди населения", - указывается в документе. "Борьбу против коррупции следует продолжать, а виновные должны быть наказаны, так как воровство ведет к моральной и материальной деградации общества", - отмечает румынская патриархия. "В то же время борьба против коррупции не должна использоваться в партийных, политических целях", - подчеркивается в сообщении.

В Румынии уже четвертый день подряд продолжаются масштабные акции протеста против принятия правительством Сорина Гриндяну нормативных актов, которые смягчают антикоррупционное законодательство и позволяют ряду румынских политиков избежать уголовной ответственности за коррупцию. По данным телеканала Digi 24, в проходящих по всей стране демонстрациях приняли участие свыше 300 тысяч человек, из которых около половины - перед штаб-квартирой правительства в столице.

После общих выборов 11 декабря 2016 года в Румынии возникло противостояние между президентом Клаусом Йоханнисом, вышедшим из Национал-либеральной партии (НЛП), с одной стороны, и парламентским большинством и правительством, которые образовали Социал-демократическая партия (СДП) и Альянс либералов и демократов (АЛДЕ), - с другой.

Это противостояние приняло форму борьбы с коррупцией. Так, Национальное управление по борьбе с коррупцией за последние несколько лет отправило за решетку многочисленных высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в большинстве своем, - социал-демократов. В свою очередь, СДП утверждает, что в реальности речь идет о злоупотреблениях органов правосудия, которые выполняют политический заказ президента и НЛП.

В минувший вторник социал-демократическое правительство при помощи срочной процедуры, в обход парламента и президента приняло ряд нормативных актов, цель которых, как утверждают многие СМИ, - освободить от уголовной ответственности ряд обвиняемых в коррупции или уже осужденных социал-демократов, среди которых и лидер СДП, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня. Президент Йоханнис оспорил этот шаг в Конституционном суде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Румыния
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Консультации с Трампом по F-35 позволили США сэкономить более $728 млн
2
Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы
3
Садальскому закрыли въезд на Украину
4
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
5
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
6
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
7
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
Темы дня
Реклама