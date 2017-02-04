СМИ: США признают, что испытание Ираном ракеты напрямую не нарушает сделку по атому

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Испытание баллистической ракеты, недавно проведенное Ираном, не является прямым нарушением условий ядерного соглашения, заключенного с Тегераном. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Это не прямое нарушение (ядерного соглашения - прим. ТАСС), однако, как я считаю, нет никаких сомнений, что оно противоречит его духу", - заявил Спайсер в интервью телекомпании MSNBC.

Представитель Белого дома также отметил, что соглашение по атому, заключенное с ИРИ, является "сделкой с крайне выгодными условиями" для иранской стороны.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности.

В сообщении отмечалось, что резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания.

Со своей стороны иранские официальные лица в прошлом неоднократно подчеркивали, что эта резолюция не запрещает Ирану развивать ракетную программу, ее положения на эту тему носят лишь рекомендательный характер.

В пятницу Соединенные Штаты расширили санкционные списки в отношении Ирана, добавив в них 13 человек, включая иностранных граждан, и 12 организаций.

Как сообщил Минфин США, данные ограничения введены против лиц, причастных к программе разработки Тегераном баллистических ракет и каким-либо образом оказывающих поддержку Корпусу "стражей исламской революции".

В списки, в частности, были включены уроженцы Ливана, Кувейта и Китая. Среди организаций в перечень попала в том числе одна базирующаяся в КНР компания, а также структуры, офисы которых расположены в Иране, Ливане и ОАЭ.