Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: США признают, что испытание Ираном ракеты напрямую не нарушает сделку по атому

Международная панорама
4 февраля, 3:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Представитель Белого дома Шон Спайсер в то же время отметил, что ядерное соглашение является "сделкой с крайне выгодными условиями" для иранской стороны
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Испытание баллистической ракеты, недавно проведенное Ираном, не является прямым нарушением условий ядерного соглашения, заключенного с Тегераном. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Это не прямое нарушение (ядерного соглашения - прим. ТАСС), однако, как я считаю, нет никаких сомнений, что оно противоречит его духу", - заявил Спайсер в интервью телекомпании MSNBC.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Ирана
США ввели новые санкции в отношении Ирана
Трамп заявил, что Иран играет с огнем
СБ ООН на закрытой встрече обсудит проведенное Ираном ракетное испытание

Представитель Белого дома также отметил, что соглашение по атому, заключенное с ИРИ, является "сделкой с крайне выгодными условиями" для иранской стороны.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности.

В сообщении отмечалось, что резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания.

Со своей стороны иранские официальные лица в прошлом неоднократно подчеркивали, что эта резолюция не запрещает Ирану развивать ракетную программу, ее положения на эту тему носят лишь рекомендательный характер.

В пятницу Соединенные Штаты расширили санкционные списки в отношении Ирана, добавив в них 13 человек, включая иностранных граждан, и 12 организаций.

Как сообщил Минфин США, данные ограничения введены против лиц, причастных к программе разработки Тегераном баллистических ракет и каким-либо образом оказывающих поддержку Корпусу "стражей исламской революции".

В списки, в частности, были включены уроженцы Ливана, Кувейта и Китая. Среди организаций в перечень попала в том числе одна базирующаяся в КНР компания, а также структуры, офисы которых расположены в Иране, Ливане и ОАЭ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Спайсер, Шон
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Консультации с Трампом по F-35 позволили США сэкономить более $728 млн
2
Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы
3
Садальскому закрыли въезд на Украину
4
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
5
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
6
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
7
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
Темы дня
Реклама