Fox: Белый дом расследует утечки переговоров Трампа с лидерами Мексики и Австралии

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Белый дом расследует обстоятельства утечек подробностей телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Австралии и Мексики. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шон Спайсер в интервью телеканалу Fox News.
"Президент относится к этим утечкам очень серьезно", - сказал Спайсер, добавив, что Белый дом проводит расследование инцидента. "Это очень тревожный факт", - отметил пресс-секретарь.
Ранее агентство Associated Press (AP) опубликовало подробности телефонного разговора Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето. По сведениям AP, американский лидер угрожал использовать войска США в случае, если ВС соседней страны не смогут обуздать "плохих парней".
"У вас тут куча плохих парней. Вы стараетесь недостаточно, чтобы остановить их. Я считаю, что ваши военные напуганы, а наши военные - нет, поэтому я могу в принципе послать их", - приводило AP выдержку из разговора. Агентство признало, что этот фрагмент не разъясняет, куда и зачем грозил направить войска президент США.
Газета The Washington Post также опубликовала материал, в котором говорилось, что телефонный разговор Трампа и премьер-министра Австралии Малколма Тёрнбулла в минувшие выходные якобы прошел в крайне недоброжелательном ключе и был резко завершен американской стороной. Тёрнбулл опроверг эти сообщения, охарактеризовав беседу как "прямую и откровенную". При этом он заявил, что "разговор завершился вежливо".