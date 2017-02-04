"Силы демократической Сирии" объявили о начале нового этапа наступления на Ракку

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженная оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), действующая при поддержке ВВС США, в субботу объявила о старте новой фазы наступления на город Ракку, расположенный на севере страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление коалиции.

По его сведениям, операция будет проходить с "поддержкой со стороны международной антитеррористической коалиции под эгидой США, которая обеспечит воздушное прикрытие наступления союза".

Ранее сообщалось, что целью новой фазы станет полное окружение города.

Формирования вооруженной оппозиционной коалиции СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению от ИГ главного оплота экстремистов в Сирии - города Ракки. Операция получила название "Гнев Евфрата".