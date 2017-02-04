В США временно приостановлено исполнение указа Трампа по иммиграции

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США разрешил въезд на территорию страны лицам, чьи визы в настоящее время являются действительными. Такое решение, как сообщила телекомпания MSNBC, было принято внешнеполитическим ведомством после того, как суд в Сиэтле 3 февраля ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение миграционного режима.

"Лица, обладающие визами, которые физически не были отменены, теперь могут въезжать (в США), если их въездной документ является действительным", - приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства MSNBC.

Как сообщила телекомпания ABC, министерство национальной безопасности, в свою очередь, временно приостановило исполнение положений подписанного Трампом документа, объявив, однако, что оно намерено в кратчайшие сроки добиться отмены судебного постановления и защитить президентский указ, который является законным и целесообразным.

Ранее суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа Трампа, направленного на ужесточение миграционного режима. Такое решение принял судья Джеймс Робарт. Временное запретительное постановление касается президентского исполнительного указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Робарт рассматривал иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, который ранее подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные меры неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота. Временный запрет на выполнение указа, введенный Робартом, будет действовать, пока данный иск рассматривается судом.

4 февраля Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что считает смехотворным предписание федерального суда Сиэтла, который ввел временный запрет на выполнение президентского указа, направленного на ужесточение миграционного режима, и обещал отменить это решение.