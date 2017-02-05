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Трамп примет участие в саммите "семерки" в Италии в конце мая

Международная панорама
5 февраля, 2:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонных переговоров президента США и премьер-министра Италии
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ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы семи (G7), который пройдет в конце мая в городе Таормина (остров Сицилия), а также встретится на полях форума с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонных переговоров двух лидеров, сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп согласился принять участие в саммите G7 в Италии в мае, а также сказал, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром (Джентилони - прим. ТАСС) на полях этого форума", - говорится в распространенном документе.

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Трамп, Дональд Джентилони, Паоло
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