Трамп примет участие в саммите "семерки" в Италии в конце мая

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ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы семи (G7), который пройдет в конце мая в городе Таормина (остров Сицилия), а также встретится на полях форума с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонных переговоров двух лидеров, сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп согласился принять участие в саммите G7 в Италии в мае, а также сказал, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром (Джентилони - прим. ТАСС) на полях этого форума", - говорится в распространенном документе.