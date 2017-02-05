Telegraph: Трамп может лишиться права выступить в старейшем зале британского парламента

ЛОНДОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Президент США Дональд Трамп может быть лишен права выступить с речью в старейшем и наиболее престижном зале британского парламента - Вестминстер-холле - во время своего государственного визита в Соединенное Королевство, который должен состояться в нынешнем году. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph.

По ее информации, спикер Палаты общин Джон Беркоу выразил обеспокоенность негативным отношением многих парламентариев к предстоящему посланию, с которым президент обратится к ним в стенах Вестминстерского дворца.

Дело в том, что 150 депутатов нижней палаты (четверть от их общего числа) подписали заявление с призывом отказать Трампу в праве выступления в законодательном органе в ответ на указ главы американской администрации о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев и об ограничении на 90 дней въезда в страну граждан семи мусульманских стран.

Газета полагает, что обсуждаемый сейчас перенос места произнесения Трампом речи из зала XI века в Королевскую галерею, построенную восемью веками позднее и скрытую в данный момент строительными лесами, станет "большим оскорблением" для президента США с учетом того, что его предшественнику Бараку Обаме была предоставлена возможность обратиться к обеим палатам парламента именно в Вестминстер-холле.

Издание напоминает, что аналогичное право в разное время предоставлялось таким известным общественно-политическим деятелям, как Нельсон Мандела в его бытность президентом ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, когда она возглавляла политическую оппозицию в Мьянме, и Папа Римский Иоанн Павел II.

В этом же зале была организована церемония прощания с самым знаменитым премьер- министром Великобритании ХХ века Уинстоном Черчиллем. Правда, в пользу Королевской галереи говорит тот факт, что именно там выступил с посланием к британским парламентариям 40-й президент США Рональд Рейган.