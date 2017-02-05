СМИ: Южной Корее придется дорого заплатить за проамериканскую политику

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ПХЕНЬЯН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти Южной Кореи "дорого заплатят за решение и дальше проводить проамериканскую политику". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в центральной газете КНДР "Нодон синмун". Издание прокомментировало итоги состоявшегося на текущей неделе визита в Сеул министра обороны США Джеймса Мэттиса, который провел переговоры с исполняющим обязанности президента Республики Корея, премьер-министром Хван Гё Аном по вопросу укрепления двустороннего альянса.
По мнению газеты, проамериканская политика Южной Кореи, выступающей за тесное сотрудничество с США в нацеленной против КНДР кампании, "свидетельствует о намерении Сеула усилить конфронтацию с соотечественниками на Севере при поддержке внешних сил".
Однако, предупреждает "Нодон синмун", "США и марионеточным силам Юга не удастся с помощью санкций и давления сдержать динамичное развитие КНДР, которая опирается на собственные силы". "Властям Южной Кореи, проявляющим полное безразличие к судьбе корейской нации, придется дорого заплатить за политику, нацеленную на укрепление союза с США и другими внешними силами", - резюмирует издание.
Во время визита в Сеул министр обороны США заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от своих обязательств по защите Республики Корея, особенно в свете нарастающей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. По словам Мэттиса, его страна всегда будет "плечом к плечу" стоять с Южной Кореей. Министр также проинформировал Хван Гё Ана о том, что администрация президента Дональда Трампа считает "крайне важным" американо-южнокорейский военный союз.