Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Южной Корее придется дорого заплатить за проамериканскую политику

Международная панорама
5 февраля, 7:11 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
США и "марионеточным силам Юга не удастся с помощью санкций и давления сдержать динамичное развитие КНДР", пишет газета КНДР "Нодон синмун"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти Южной Кореи "дорого заплатят за решение и дальше проводить проамериканскую политику". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в центральной газете КНДР "Нодон синмун". Издание прокомментировало итоги состоявшегося на текущей неделе визита в Сеул министра обороны США Джеймса Мэттиса, который провел переговоры с исполняющим обязанности президента Республики Корея, премьер-министром Хван Гё Аном по вопросу укрепления двустороннего альянса.

По мнению газеты, проамериканская политика Южной Кореи, выступающей за тесное сотрудничество с США в нацеленной против КНДР кампании, "свидетельствует о намерении Сеула усилить конфронтацию с соотечественниками на Севере при поддержке внешних сил".

Однако, предупреждает "Нодон синмун", "США и марионеточным силам Юга не удастся с помощью санкций и давления сдержать динамичное развитие КНДР, которая опирается на собственные силы". "Властям Южной Кореи, проявляющим полное безразличие к судьбе корейской нации, придется дорого заплатить за политику, нацеленную на укрепление союза с США и другими внешними силами", - резюмирует издание.

Во время визита в Сеул министр обороны США заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от своих обязательств по защите Республики Корея, особенно в свете нарастающей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. По словам Мэттиса, его страна всегда будет "плечом к плечу" стоять с Южной Кореей. Министр также проинформировал Хван Гё Ана о том, что администрация президента Дональда Трампа считает "крайне важным" американо-южнокорейский военный союз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Россия: времена года
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
2
Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе
3
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
4
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
5
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
6
СМИ: Южной Корее придется дорого заплатить за проамериканскую политику
7
USADA не стало отстранять американского легкоатлета за допинг
Темы дня
Реклама