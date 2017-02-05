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В ОБСЕ мощность взрыва в машине полковника Анащенко оценили 4-5 кг тротила

Международная панорама
5 февраля, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
В мониторинговой миссии организации заявили, что взрыв в автомобиле произошел во время движения
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оценили в 4-5 килограммов в тротиловом эквиваленте мощность взрыва в автомобиле, в котором находился начальник управления народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) полковник Олег Анащенко.

"В 07:55 4 февраля представители СММ услышали громкий взрыв к югу от центра города Луганска. В 11:30 наблюдатели отправились на Краснознаменную улицу, где место происшествия было оцеплено", - говорится в отчете ОБСЕ.

"По оценкам СММ, мощность взрывчатого вещества соответствует 4-5 кг в тротиловом эквиваленте, он произошел во время движения", - уточняется в отчете.

В миссии утверждают, что сами не видели тела возле сгоревшего транспортного средства. Представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня сообщил им, что внутри в момент взрыва был начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

В пресс-службе народной милиции ЛНР назвали произошедший взрыв терактом. По версии оборонного ведомства, к нему причастны спецслужбы Украины.

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