Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко

Международная панорама
4 февраля, 15:02 UTC+3
Начальник управления народной милиции ЛНР погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске, в ведомстве назвали произошедшее терактом
Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Плотницкий

Игорь Плотницкий

© Тарас Дудник/ТАСС

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий объявил 5 февраля в республике траур в связи с гибелью начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко.

"Выражая скорбь с связи с трагической гибелью 4 февраля первого заместителя командира корпуса народной милиции ЛНР полковника Анащенко Олега Владимировича, соболезнуя его родным и близким, руководствуясь статьей 60 Временного основного закона (Конституции) ЛНР постановляю объявить 5 февраля 2017 года днем траура в Луганской народной республике", - цитирует текст документа агентство Луганскинформцентр.

В день траура на всей территории ЛНР будут приспущены флаги, учреждениям культуры ЛНР и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Ранее в пресс-службе народной милиции сообщили, что в результате взрыва автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР Олега Анащенко. В ведомстве назвали данный факт терактом. По версии оборонного ведомства, к теракту причастны спецслужбы Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Россия: времена года
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко
2
Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко
3
Биография Георгия Тараторкина
4
Скончался Георгий Тараторкин
5
Глава народной милиции ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске
6
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
7
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
Темы дня
Реклама