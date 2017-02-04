Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко

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ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий объявил 5 февраля в республике траур в связи с гибелью начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко.
"Выражая скорбь с связи с трагической гибелью 4 февраля первого заместителя командира корпуса народной милиции ЛНР полковника Анащенко Олега Владимировича, соболезнуя его родным и близким, руководствуясь статьей 60 Временного основного закона (Конституции) ЛНР постановляю объявить 5 февраля 2017 года днем траура в Луганской народной республике", - цитирует текст документа агентство Луганскинформцентр.
В день траура на всей территории ЛНР будут приспущены флаги, учреждениям культуры ЛНР и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Ранее в пресс-службе народной милиции сообщили, что в результате взрыва автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР Олега Анащенко. В ведомстве назвали данный факт терактом. По версии оборонного ведомства, к теракту причастны спецслужбы Украины.