Депутат Рады ударил полицейского при блокировке ж/д переезда в Донбассе

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, участвующий в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте Донецкой области, ударил на блокпосту сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного отделения полиции.

"Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован", - сказано в сообщении.

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В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба силовой операции на востоке страны, все транспортные средства подлежат проверке с целью прекращения распространения нелегального оружия. Согласно информации, "4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с восемью гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин".

"По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища", - заявили в полиции, добавив, что во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, угрожал физической расправой.

Фамилия народного депутата в сообщении полиции не указывается. Однако лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил в Facebook, что это был внефракционный депутат Владимир Парасюк, который неоднократно становился участником скандалов из-за драк.

Блокада в Луганской области

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву территорий Луганской области. Блокаду они объяснили необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем. Затем, 2 февраля, был перекрыт железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

Радикалов, которые пообещали сделать акцию бессрочной, поддержал ряд депутатов Рады. По факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области было открыто уголовное дело.

Заместитель министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука заявил, что блокада железной дороги может угрожать электроснабжению Луганской области. Позднее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредил, что блокирование железной дороги может оставить без электроснабжения не только подконтрольные Киеву территории Донбасса, но и теплоэлектростанции (ТЭС) центральной и западной Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) осудила такие действия, назвав их популистскими и незаконными.