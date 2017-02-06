Fox: сенатор Грэм призвал США ввести новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Я введу новые санкции против России за вмешательство в наши выборы", - заявил сенатор.

По его словам, новые санкции "пойдут дальше мер", которые США приняли после воссоединения Крыма. "Недостаточно наказать их за то, что они сделали на Украине. Мы должны наказать их за то, что они сделали у нас дома", - полагает Грэм. "Я надеюсь, президент Трамп поддержит это", - заключил он.

10 января группа сенаторов объявила о внесении в Конгресс законопроекта о применении комплексных обязательных санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии, на Украине, а также в качестве ответного шага на кибератаки, бездоказательно приписываемые Вашингтоном Москве. Предложенная инициатива также включает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных ранее Белым домом в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине и кибератаками.

Спецслужбы США ранее выступали с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны в период предвыборной гонки стояла Россия. В Кремле причастность Москвы к этим взломам неоднократно опровергали.