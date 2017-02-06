Президент Чехии назвал разговоры о кибератаках модной тенденцией

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Разговоры о кибератаках стали своеобразной модной тенденцией. Об этом, отвечая на вопрос относительно информации о похищении материалов из электронной почты сотрудников МИД Чехии, заявил президент республики Милош Земан в интервью Чешскому телевидению.

"Я вижу большую опасность в террористических атаках в Европе, включая Чехию, но думаю, что эти бессмыслицы о всевозможных кибератаках стали немного модной темой, - подчеркнул он. - Если бы какой-то хакер, предположим, поставил под угрозу работу электростанции или общественного транспорта, то я бы считал это очень серьезным делом". На такие действия, по его мнению, необходимо адекватно и эффективно реагировать.

Между тем, по словам чешского лидера, политики, заявляющие о попытках вскрыть их электронную почту, хотят, прежде всего, привлечь к себе внимание общественности.

"Если уже несколько лет подряд вскрывают электронную почту то Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США - прим. ТАСС), то Богуслава Соботки (премьер-министр Чехии - прим. ТАСС), а сейчас МИД (Чехии - прим. ТАСС), то я должен смеяться, потому что отважусь угадать с вероятностью в 90%, что они (хакеры - прим. ТАСС) там найдут только макулатуру. Поэтому я говорю: кто-то сам себе создает рекламу с целью увеличения числа своих сотрудников, которые будут бороться с кибератаками (с целью - прим. ТАСС) повысить бюджет. Сам же я считаю это скорее модой, чем опасным делом", - сказал Земан.

Чешский президент подчеркнул, что хакерские атаки на МИД республики мог организовать "кто угодно".

"Америка отслеживала Ангелу Меркель (канцлер ФРГ - прим. ТАСС). Даже прослушивала ее телефонные разговоры. Так что да, за этим (кибератаками на МИД - прим. ТАСС) может быть кто угодно, но так как мы - не Германия, а наш премьер - не Ангела Меркель, то из этого логически проистекает (истина - прим. ТАСС), что к нам существует далеко меньший интерес (со стороны иностранных спецслужб - прим. ТАСС). Мы сами себе чрезмерно льстим, когда думаем, что иностранные спецслужбы с напряжением наблюдают за ситуацией в Чехии", - отметил Милош Земан.

О массированных хакерских атаках на адреса электронной почты руководителей и высокопоставленных чиновников чешского МИД сообщил 31 января глава этого ведомства Лубомир Заоралек. Он также сказал, что они напоминали нападения на серверы Демократической партии в период президентской кампании в США. Как сообщил источник ТАСС в МИД РФ, Москва считает беспочвенными фантазии о "российском следе" во взломе почты руководства дипведомства Чехии. По мнению российского министерства, данные фантазии связаны с тем, что кому-то "так хочется почувствовать себя причастными к модному тренду, да и напугать общественность "кремлевской пропагандой" всегда полезно".