ITele: во время первого тура праймериз Соцпартии во Франции были зафиксированы кибератаки

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ПАРИЖ, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Кибератаки были зафиксированы во время проведения первого тура праймериз правящей Соцпартии во Франции. Об этом в эфире телеканала ITele сообщил в пятницу председатель организационного комитета праймериз Тома Кле.
"Были зафиксированы попытки проведения кибератак. Но они были остановлены. Никакого воздействия на результаты выборов они не оказали", - заявил Кле.
Он отметил, что атаки на сервера Соцпартии были осуществлены из-за границы. "Более подробно я смогу об этом рассказать на следующей неделе", - пояснил он.
Первый тур праймериз социалистов прошел во Франции в минувшее воскресенье. На первое место по итогам голосования вышел бывший министр образования Бенуа Амон - за него проголосовали 36,03% пришедших на участки избирателей. Второе место занял экс-премьер Мануэль Вальс с 31,48% голосов.
Второй тур праймериз социалистов должен пройти 29 января. По его итогам определится наиболее сильный кандидат от правящей партии на предстоящих во Франции в апреле президентских выборах.