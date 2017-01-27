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ITele: во время первого тура праймериз Соцпартии во Франции были зафиксированы кибератаки

Международная панорама
27 января, 16:52 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Атаки на сервера Соцпартии были осуществлены из-за границы, отметил председатель организационного комитета праймериз Тома Кле
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ПАРИЖ, 27 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Кибератаки были зафиксированы во время проведения первого тура праймериз правящей Соцпартии во Франции. Об этом в эфире телеканала ITele сообщил в пятницу председатель организационного комитета праймериз Тома Кле.

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"Были зафиксированы попытки проведения кибератак. Но они были остановлены. Никакого воздействия на результаты выборов они не оказали", - заявил Кле.

Он отметил, что атаки на сервера Соцпартии были осуществлены из-за границы. "Более подробно я смогу об этом рассказать на следующей неделе", - пояснил он.

Первый тур праймериз социалистов прошел во Франции в минувшее воскресенье. На первое место по итогам голосования вышел бывший министр образования Бенуа Амон - за него проголосовали 36,03% пришедших на участки избирателей. Второе место занял экс-премьер Мануэль Вальс с 31,48% голосов.

Второй тур праймериз социалистов должен пройти 29 января. По его итогам определится наиболее сильный кандидат от правящей партии на предстоящих во Франции в апреле президентских выборах.

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