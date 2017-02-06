СМИ: Пентагон умолчал о тысячах авиаударов в рамках борьбы с терроризмом

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США не раскрыли информацию о тысячах авиаударов, нанесенных на протяжении последних 15 лет в рамках антитеррористических операций в Ираке, Сирии и Афганистане. С таким утверждением выступил портал Military Times.
Согласно результатам проведенного изданием расследования, только в 2016 году Пентагон не сообщил о совершении не менее 456 авиаударов в Афганистане. Речь идет об ударах с вертолетов и беспилотников. Портал отмечает, что речь может идти о тысячах авиаударов, совершенных с начала антитеррористической борьбы в 2001 году, сведения о которых не были раскрыты.
"Я могу однозначно сказать, что мы не пытаемся скрыть число авиаударов", - заявил изданию на условиях анонимности источник в американских вооруженных силах, знакомый с процедурами сбора данных для центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ). По его словам, в отчетах вообще не учитывались авиаудары, нанесенные с вертолетов Apache, которые активно используются армией США.
Официальные комментарии представителей министерства обороны США порталу получить не удалось.