СМИ: Пентагон умолчал о тысячах авиаударов в рамках борьбы с терроризмом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США не раскрыли информацию о тысячах авиаударов, нанесенных на протяжении последних 15 лет в рамках антитеррористических операций в Ираке, Сирии и Афганистане. С таким утверждением выступил портал Military Times.

Согласно результатам проведенного изданием расследования, только в 2016 году Пентагон не сообщил о совершении не менее 456 авиаударов в Афганистане. Речь идет об ударах с вертолетов и беспилотников. Портал отмечает, что речь может идти о тысячах авиаударов, совершенных с начала антитеррористической борьбы в 2001 году, сведения о которых не были раскрыты.

"Я могу однозначно сказать, что мы не пытаемся скрыть число авиаударов", - заявил изданию на условиях анонимности источник в американских вооруженных силах, знакомый с процедурами сбора данных для центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ). По его словам, в отчетах вообще не учитывались авиаудары, нанесенные с вертолетов Apache, которые активно используются армией США.

Официальные комментарии представителей министерства обороны США порталу получить не удалось.