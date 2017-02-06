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Fox: Трамп признался, что его не покидает ощущение сюрреалистичности происходящего с ним

Международная панорама
6 февраля, 4:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Президент США рассказал в интервью телеканалу, что он чувствовал на следующий день после инаугурации
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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. С момента вступления в должность президента Дональд Трамп не может избавиться от впечатления сюрреалистичности происходящего с ним. Однако глава государства не устает повторять себе, что должен преодолеть это ощущение и полностью отдаться работе, которой накопилось очень много. Такое признание 70-летний Трамп сделал в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в воскресенье в эфире.

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"Я должен признаться, что на следующий день (после инаугурации 20 января) я вошел в Белый дом и сказал себе, что это просто изумительно", - рассказал республиканец.

"Президентский самолет и подобные вещи, это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле. Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать", - пояснил Трамп.

Ранее в интервью журналистам газеты New York Times миллиардер признал, что после переезда из нью-йоркского небоскреба Trump Tower в Белый дом его образ жизни кардинальным образом не изменился. А больше всего из обстановки ему понравились телефоны. "Это самые прекрасные телефоны из тех, которыми я пользовался в своей жизни, - отметил глава администрации США. - Самая безопасная система в мире". Трамп выразил уверенность в том, что разговоры, которые ведут по этим аппаратам, невозможно прослушать.

Президент США сообщил, что он просыпается еще до 6 утра, смотрит телевизор и читает утренние газеты, в том числе New York Times, New York Post и Washington Post. С 9 утра Трамп начинает проводить встречи, а вечером также уделяет время просмотру телевизора.

Церемония вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января, на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Минутами ранее в соответствии с традицией присягу принес вице-президент Майкл Пенс.

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