WSJ: главы крупнейших британских компаний констатируют негативное влияние Brexit

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Британские предприниматели уже испытывают на себе негативные последствия решения о выходе королевства из состава ЕС. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на социологов.

Согласно результатам опроса более ста топ-менеджеров из 500 крупнейших британских компаний, проведенного службой Ipsos MORI, 58% респондентов уже ощущают негативное влияние на бизнес решения о выходе из Евросоюза. Только 11% опрошенных полагают, что Brexit будет иметь положительные последствия, а 31% считают, что это никак не отразится ни их предприятии.

"Бизнес в этой стране уже испытывает боль от экономических потрясений, вызванных выходом из ЕС", - констатировал глава компании по изучению общественного мнения Ipsos MORI Бен Пейдж. По его словам, ничто не указывает на то, что в нынешнем году это может измениться.

Большинство опрошенных (84%) считают "жизненно важным" для своего бизнеса, чтобы британское правительство хорошо справилось с переговорам об условиях Brexit. При этом половина респондентов сомневаются в способности руководства страны добиться от ЕС "наилучших условий" для британских компаний.