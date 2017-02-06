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США могут направить в Южную Корею эсминец-невидимку Zumwalt

Международная панорама
6 февраля, 8:35 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Представитель южнокорейского министерства национальной обороны отметил, что пока инициатива носит "неофициальный характер"
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СЕУЛ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. США предложили Республике Корея (РК) направить к ее берегам новейший эсминец-невидимку Zumwalt для противодействия военной угрозе со стороны КНДР. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства национальной обороны РК, отметив, что пока эта инициатива носит "неофициальный характер".

"Это предложение было озвучено командующим Тихоокеанским командованием США адмиралом Гарри Харрисом в частном порядке. В случае, если оно поступит официально, в Сеуле его внимательно изучат", - отметил военный. По его словам, Харрис предложил разместить "суперэсминец" на южнокорейской базе ВМС на курортном острове Чеджудо.

Представитель минобороны страны также сообщил, что боевой корабль не будет базироваться там на постоянной основе, но делать регулярные заходы. Другим возможным вариантом его размещения может также стать база на Желтом море.

По мнению наблюдателей, этот шаг может еще более обострить обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что он вызовет жесткую ответную реакцию Китая, который ранее высказался категорически против развертывания в Южной Корее американского комплекса ПРО THAAD.

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