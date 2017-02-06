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Экс-глава Каталонии заявил, что инициатива провести опрос о независимости принадлежала ему

Международная панорама
6 февраля, 13:31 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
В то же время Артур Мас отказался отвечать на вопросы прокуратуры и общественного обвинения
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МАДРИД, 6 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Бывший председатель правительства Каталонии Артур Мас заявил в суде, что инициатива проведения опроса населения о независимости принадлежала ему.

В Барселоне проходит первый день слушаний по делу об организации в 2014 году опроса о выходе Каталонии из состава Испании. Экс-главу автономной области обвиняют в злоупотреблении властью и неповиновении органам правопорядка. Вместе с Масом на скамье подсудимых оказались бывшая вице-премьер Каталонии Жоана Ортега и экс-советник по образованию Ирен Ригау. Прокуратура требует лишить экс-главу области права занимать государственные должности в течение 10 лет, но не просит о тюремном заключении.

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"Политическая инициатива (организовать опрос) была моей", - сказал Мас в высшем суде Каталонии. При этом экс-глава автономии отказался отвечать на вопросы прокуратуры и общественного обвинения.

По данным городской полиции, в настоящему моменту в знак поддержки политиков около 40 тыс. человек пришли к зданию суда. Собравшиеся скандируют "независимость", многие принесли с собой "эстеладу" - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников выхода автономной области из состава Испании. Свою поддержку Масу также выразил действующий глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие региональные политики, которые вместе с подозреваемыми прошли по улицам Барселоны до здания суда.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. Так, 9 ноября 2014 года в автономии состоялся опрос населения о суверенитете, на который были вынесены два вопроса: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?" и (в случае утвердительного ответа) "Хотите ли вы, чтобы это государство было независимым?".

Свое мнение тогда выразили 2,3 млн человек (около 30% имевших право голоса), из которых 80,76% дали утвердительный ответ на оба вопроса. Позже конституционный суд Испании признал этот опрос противоречащим основному закону страны.

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