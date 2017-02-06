Три корабля ВМС Китая вошли в прибрежные воды спорных островов в Восточно-китайском море

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Три корабля береговой охраны Военно-морских сил КНР вошли в акваторию вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-китайском море.

Об этом сообщил информационный интернет-портал Channel News Asia.

"В 14:00 (08:00 мск) 6 февраля три корабля ВМС КНР вошли в акваторию и продолжили движение в юго-западном направлении", - говорится в опубликованном материале.

Издание особо подчеркивает, что это произошло сразу же после окончания официального визита министра обороны США Джеймса Мэттиса. Глава Пентагона во время посещения Японии заявил, что острова Сенкаку, которые являются предметом территориального спора Токио и Пекина, подпадают под действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года. Согласно этому пункту, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Государственное океанографическое управление КНР на своем официальном сайте опубликовало сообщение, в котором говорится, что "группа из трех кораблей береговой охраны с бортовыми номерами 2305, 2306 и 31240 осуществила патрулирование в территориальных водах КНР вблизи островов Дяоюйдао".

Напряженная ситуация в районе Дяоюйдао сохраняется с середины 2012 года, когда японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе. С тех пор корабли КНР почти постоянно находятся вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону, которую в Японии считают своими территориальными водами.