WP: Керри и Олбрайт заявили суду, что миграционный указ Трампа вредит нацбезопасности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Два бывших государственных секретаря США, Джон Керри и Мадлен Олбрайт, а также другие политики и деятели спецслужб, занимавшие высокие посты в администрациях президентов-демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, заявили суду, что указ президента-республиканца Дональда Трампа об ограничении миграции наносит вред национальной безопасности Америки. Об этом говорится в письме, направленном в апелляционный суд в городе Сан-Франциско, который должен вынести вердикт, оставлять в силе или отменять действие миграционного указа Трампа. Текст письма разместила на своем сайте газета The Washington Post (WP).

"Мы считаем, что этот указ, в конечном счете, наносит вред национальным интересам Соединенных Штатов, а не укрепляет их безопасность, - говорится в заявлении. - Если этот указ будет претворен в жизнь, то он губительно скажется на жизнях ни в чем не повинных людей и на важнейших ценностях США".

Помимо бывших госсекретарей Джона Керри и Мадлен Олбрайт послание подписали бывшие директора ЦРУ Майкл Хайден и Леон Панетта, последний из которых занимал также пост министра обороны, бывшие исполняющие обязанности главы ЦРУ Джон Маклафлин и Майкл Моррелл, бывший первый заместитель главы ЦРУ США Эврил Хейнс, бывший помощник президента по национальной безопасности и борьбе с терроризмом Лиза Монако, бывший министр национальной безопасности США Джанет Наполитано, бывший советник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс.

В конце января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу, 3 февраля, судья Джеймс Робарт в Сиэтле ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Распоряжение суда конкретно касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Апелляционный суд постановил, что минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.