Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: Керри и Олбрайт заявили суду, что миграционный указ Трампа вредит нацбезопасности

Международная панорама
6 февраля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Два бывших госсекретаря считают, что если этот указ губительно скажется на жизнях ни в чем не повинных людей и на важнейших ценностях США
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Два бывших государственных секретаря США, Джон Керри и Мадлен Олбрайт, а также другие политики и деятели спецслужб, занимавшие высокие посты в администрациях президентов-демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, заявили суду, что указ президента-республиканца Дональда Трампа об ограничении миграции наносит вред национальной безопасности Америки. Об этом говорится в письме, направленном в апелляционный суд в городе Сан-Франциско, который должен вынести вердикт, оставлять в силе или отменять действие миграционного указа Трампа. Текст письма разместила на своем сайте газета The Washington Post (WP).

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© Spencer Platt/Getty Images
WP: экс-глава ЦРУ заявил о вреде миграционной политики Трампа для работы спецслужб
Иран принял решение выдать визы американским спортсменам
Апелляция минюста США на решение о приостановке иммиграционного указа Трампа отклонена

"Мы считаем, что этот указ, в конечном счете, наносит вред национальным интересам Соединенных Штатов, а не укрепляет их безопасность, - говорится в заявлении. - Если этот указ будет претворен в жизнь, то он губительно скажется на жизнях ни в чем не повинных людей и на важнейших ценностях США".

Помимо бывших госсекретарей Джона Керри и Мадлен Олбрайт послание подписали бывшие директора ЦРУ Майкл Хайден и Леон Панетта, последний из которых занимал также пост министра обороны, бывшие исполняющие обязанности главы ЦРУ Джон Маклафлин и Майкл Моррелл, бывший первый заместитель главы ЦРУ США Эврил Хейнс, бывший помощник президента по национальной безопасности и борьбе с терроризмом Лиза Монако, бывший министр национальной безопасности США Джанет Наполитано, бывший советник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс.

В конце января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу, 3 февраля, судья Джеймс Робарт в Сиэтле ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Распоряжение суда конкретно касается приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского министерства юстиции на решение федерального суда Сиэтла, в соответствии с которым было временно приостановлено выполнение исполнительного указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Апелляционный суд постановил, что минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Керри, Джон Трамп, Дональд Олбрайт, Мадлен
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
2
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
3
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
4
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
5
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
6
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама