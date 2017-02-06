В литовский порт Клайпеда зашел ракетный эсминец ВМС США

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ВИЛЬНЮС, 6 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Hue City/CG-66 класса Ticonderoga зашел в Клайпеду - литовский морской порт на Балтике. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
"Прибытие корабля ВМС США демонстрирует решимость американских партнеров и в дальнейшем укреплять сотрудничество с союзниками по НАТО по усилению безопасности морских рубежей стран Балтии", - заявили в военном ведомстве.
Корабль ВМС США будет находиться в Клайпеде до 10 февраля. О дате его захода в литовский порт заранее не сообщалось. В ходе визита намечены взаимные визиты друг к другу на борт американских и литовских военных моряков, встречи с командованием ВМС Литвы, руководством Клайпедского самоуправления.
Американские военные корабли в Клайпедский порт заходят ежегодно, иногда по несколько раз. В июне 2016 года в Клайпеде побывал флагманский фрегат 6-го флота ВМС Mount Whitney, в апреле - эскадренный миноносец Donald Cook.