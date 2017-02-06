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В парламенте Латвии создана группа по поддержке гражданского общества РФ

Международная панорама
6 февраля, 18:49 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
В состав группы, которая планирует проводить регулярные встречи с представителями местного русскоязычного намеления, войдут шесть депутатов латвийского парламента
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РИГА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Сейм (парламент) Латвии утвердил в понедельник депутатскую группу, созданную для поддержки гражданского общества России. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал глава этой группы Юрис Вилюмс.

"Цель нашей группы - поддержать гражданское общество России. РФ - наш сосед, и мы будем рады поделиться тем опытом, который есть в нашей стране в течение последних 25 лет независимости. В Латвию приезжают российские оппозиционеры и представители негосударственных организаций. Мы хотим встречаться с этими людьми, обсуждать с ними актуальные вопросы и процессы, обмениваться опытом", - сказал он.

По его утверждению, группа также намерена общаться с так называемыми "новыми латышами" - россиянами, которые по разным причинам переехали жить в Латвию, а также с представителями местного русскоязычного населения, которые чувствуют свою принадлежность к РФ и живут в российским информационном пространстве.

В состав группы войдут шесть депутатов латвийского парламента. "В докладе МИД Латвии о внешней политике страны на этот год было много негативной информации о России, кибератаках, агрессивной политике, а по поводу гражданского общества - только одна строчка о том, что мы будем уделять внимание сотрудничеству. Чтобы было больше одной строчки, мы и создали такую группу, где по возможности будем поддерживать гражданское общество РФ", - указал он.

"Мы желаем добра России и тем демократическим процессам, которое происходили, происходят и будут там происходить", - отметил Вилюмс.

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