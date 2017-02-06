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ООН назвала спекуляцией утверждения о "вмешательстве" РФ в кипрское урегулирование

Международная панорама
6 февраля, 21:49 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Представитель генсека организации также отметил, что важно поддержать решимость кипрских лидеров достичь соглашения
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ООН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН назвала спекуляцией прозвучавшие в СМИ утверждения о том, что Россия якобы вмешивается в процесс кипрского урегулирования. С соответствующим заявлением выступил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Это не то, что я могу комментировать. Я читал утренние газеты, я думаю, что (в этом вопросе) есть много спекуляций. Что важно, это продолжать работу и поддерживать решимость кипрских лидеров достичь соглашения при помощи международного сообщества", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что РФ якобы пытается "подорвать" мирное урегулирование и помешала успеху январских переговоров под эгидой ООН.

Утверждения, касающиеся роли России в кипрском урегулировании в последние недели прозвучали в том числе в СМИ острова. В воскресенье газета The New York Times опубликовала статью, озаглавленную "Кипр опасается вмешательства России в переговоры по урегулированию", автор которой рассуждает о негативном влиянии Москвы. В качестве примера такого "вмешательства" в публикации приводится участие посла РФ в Никосии Станислава Осадчего в "семинаре, посвященном срыву любой перспективы достижения соглашения между греками и турками - киприотами", который состоялся в январе.

Параллели с выборами в США и процессами в Европе

При этом The New York Times проводит параллели между ролью Москвы в кипрском процессе и прозвучавшими в адрес России обвинениями во вмешательстве в ход президентских выборов в США, а также утверждениями о том, что РФ активно поддерживает оппозиционные движения в Европе.

"Тревоги, которые Россия отвергает как русофобскую истерию, придали сил голосам на Кипре, предупреждающим о том, что Россия нацелена помешать кипрскому урегулированию, руководствуясь своими геополитическими интересами", - говорится в статье. В ней приводится мнение исследователя Макариоса Друсиотиса, который в 2014 году опубликовал книгу "Кипрский кризис и холодная война". "То, чем они (русские - прим. ТАСС) занимаются в Америке и Европе, они занимаются на Кипре на протяжении 50 лет", - утверждал эксперт.

История вопроса

Кипр разделен по национальному признаку с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная "Турецкая республика Северного Кипра" (ТРСК). Турция является гарантом для Северного Кипра, южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

В январе по итогам очередного раунда дискуссий стороны не смогли прийти к соглашению по ключевым вопросам, в том числе касающимся территориальных споров. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недопустимыми какие-либо попытки Запада воздействовать на переговорный процесс по кипрскому урегулированию извне, а также стремление его искусственно ускорить и достичь решения "любой ценой".

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