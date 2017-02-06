ABC: вопрос об указах Трампа по иммиграции может дойти до Верховного суда

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Вопрос о конституционности указов президента Дональда Трампа об ужесточении порядка иммиграции, вероятно, придется в конечном счете решать Верховному суду США. Такое мнение высказала в понедельник телекомпания ABC, отметив, что министерство юстиции США должно до конца дня представить свои возражения на постановление Апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско, который в минувшее воскресенье оставил в силе решение федерального суда Сиэтла, приостановившего действие указов Трампа.

"Срочный запрос о приостановлении действия постановления суда вплоть до подробного рассмотрения апелляции отклонен", - говорится в решении Апелляционного решения суда по делу номер 17-35105 "Штаты Вашингтон и Миннесота против президента Трампа". Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон назвал это решение Апелляционного суда "историческим". "Оно остановит неконституционное и незаконное распоряжение президента Трампа", - приводит его слова телекомпания ABC.

В январе Трамп поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) Соединенные Штаты примут не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Иммиграция - сфера полномочий президента

Между тем представители министерства юстиции США в поданных ранее в суд документах подчеркивали, что решение по вопросу о президентских указах, вынесенное федеральным судьей в Сиэтле, "противоречит конституционному принципу разделения властей на исполнительную, законодательному и судебную". Они указывали, что вопросы иммиграции, как и вопросы национальной безопасности, относятся к компетенции исполнительной власти, то есть президента США. Кроме того, указы об ограничении иммиграции не предусматривают дискриминацию по религиозному признаку, а лишь относятся к выходцам из определенной группы стран, причем все перечисленные в указе страны прежними администрациями были признаны в качестве стран, поддерживающих терроризм.

Суд штата против федерального правительства

Постановление федерального судьи в Сиэтле, которое отказался отменять Апелляционный суд в Сан-Франциско, не единичный пример того, как суды штатов пытаются влиять на политику в общенациональном масштабе. Согласно разъяснению, помещенному на интернет-портале юридической информации Lawfare, такое право дает им один из пунктов "Федеральных постановлений по гражданской судебной процедуре" (Federal Rules of Civil Procedure), согласно которому суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков в случае, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, "общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено".

"Верховный суд США не принимал решений, конкретно одобряющих такую практику федеральных судов", - отметили эксперты интернет-портала Lawfare, однако считается, что такие меры должны приниматься лишь в "чрезвычайных" обстоятельствах.