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Профсоюзы: блокада железной дороги в Донбассе негативно скажется на экономике Украины

Международная панорама
6 февраля, 22:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, февраля. /ТАСС
Профсоюз горняков и металлругов обратились к президенту, премьеру и председателю СНБО Украины с требованием прекратить "противоправные действия как можно быстрее"
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КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Блокирование железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Луганской и Донецкой областей негативно скажется на экономике Украины. Об этом сказано в обращении профсоюза горняков и металлургов в адрес украинской власти.

"Прекращение железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями приведет к снижению, а в некоторых случаях и к полной остановке производства на предприятиях горно-металлургического комплекса, - говорится в документе. - Падение общего уровня промышленного производства скажется на занятости и доходах населения в масштабах всей страны".

В связи с этим профсоюзы и работодатели требуют от президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова "прекратить противоправные действия как можно быстрее, пока блокада не успела привести к крайне негативным последствиям для экономики Украины".

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву территорий Луганской области. Блокаду они объяснили необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем. Затем, 2 февраля, был перекрыт железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

Радикалов, которые пообещали сделать акцию бессрочной, поддержал ряд депутатов Рады. По факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области было открыто уголовное дело.

Заместитель министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука заявил, что блокада железной дороги может угрожать электроснабжению Луганской области. Позднее глава Луганской областной военно- гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредил, что блокирование железной дороги может оставить без электроснабжения не только подконтрольные Киеву территории Донбасса, но и теплоэлектростанции (ТЭС) центральной и западной Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) осудили такие действия, назвав их популистскими и незаконными.

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