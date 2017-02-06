Трамп: США вместе с союзниками одержат победу над исламским терроризмом

Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетовСпорт 6 февраля, 23:23
IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданствоСпорт 6 февраля, 22:53
Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у более 100 российских компаний и банковЭкономика и бизнес 6 февраля, 22:45
IAAF допустила российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет до международных стартовСпорт 6 февраля, 22:44
Российские легкоатлеты не смогут выступить под национальным флагом на ЧМ-2017Спорт 6 февраля, 22:30
IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартовСпорт 6 февраля, 22:12
Суворовцы приняли участие в переводе китайских детских книг для библиотеки в ЕкатеринбургеНовости Урала 6 февраля, 22:01
"Сочи" обыграл "Торпедо" в матче чемпионата КХЛСпорт 6 февраля, 21:55
Эксперты: отсутствие крупных успехов в Пермском крае предопределило отставку губернатораПолитика 6 февраля, 21:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США вместе с союзниками одержат победу над исламским терроризмом по всему миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая сегодня на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида. Там размещается, в частности, штаб Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.
"Сегодня мы единодушно посылаем сигнал этой смертоносной и разрушительной силе. Америка и ее союзники победят тебя, мы победим их. Мы победим радикальный исламский терроризм. Мы не позволим ему пустить корни в нашей стране", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что СЕНТКОМ "находится в самом центре борьбы против" экстремистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая проводит "кампанию по геноциду и совершает зверства по всему миру". По мнению президента, "дошло до того, что крайне бессовестная пресса во многих случаях не сообщает" о действиях террористов в Европе и по всему миру.
Главнокомандующий США указал, что он не допустит того, чтобы "радикальные исламские террористы нанесли удар" по стране. Он также пообещал "сделать значительные финансовые вложения в ВС США".