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Трамп: США вместе с союзниками одержат победу над исламским терроризмом

Международная панорама
6 февраля, 22:45 UTC+3 /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Президент США также пообещал, что не допустит, чтобы радикальные исламисты нанесли удар по стране
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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США вместе с союзниками одержат победу над исламским терроризмом по всему миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая сегодня на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида. Там размещается, в частности, штаб Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

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"Сегодня мы единодушно посылаем сигнал этой смертоносной и разрушительной силе. Америка и ее союзники победят тебя, мы победим их. Мы победим радикальный исламский терроризм. Мы не позволим ему пустить корни в нашей стране", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что СЕНТКОМ "находится в самом центре борьбы против" экстремистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая проводит "кампанию по геноциду и совершает зверства по всему миру". По мнению президента, "дошло до того, что крайне бессовестная пресса во многих случаях не сообщает" о действиях террористов в Европе и по всему миру.

Главнокомандующий США указал, что он не допустит того, чтобы "радикальные исламские террористы нанесли удар" по стране. Он также пообещал "сделать значительные финансовые вложения в ВС США".

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