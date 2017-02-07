Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: конгрессмен Шифф считает, что Трамп поставил на кон репутацию ради отношений с РФ

Международная панорама
7 февраля, 2:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Представитель Демократической партии встревожен тем, что России "может сойти с рук практически все, что угодно"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Конгрессмен Адам Шифф

Конгрессмен Адам Шифф

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп "поставил на кон свою репутацию ради лучших отношений с Россией". Такое мнение выразил в понедельник в интервью телекомпании MSNBC американский конгрессмен-демократ Адам Шифф.

"По-моему, русским сейчас практически все, что угодно, может сойти с рук, и это чрезвычайно меня тревожит", - отметил законодатель.

"На мой взгляд, в его представлениях о мире вы можете быть либо за него, либо против него, а (президент России) Владимир Путин - за него", - сказал Шифф о Трампе. Именно поэтому, на его взгляд, новый американский лидер и готов рисковать репутацией ради улучшения отношений с Москвой.

Для американской аудитории такие высказывания законодателя, возглавляющего фракцию демократов в комитете по разведке нижней палаты Конгресса США, звучат как тревожное предостережение. Они полностью соответствуют установкам "боевого штаба" демократической оппозиции по дискредитации Трампа и его администрации. Согласно планам такой работы демократов, попадавшим ранее в печать США, одним из приоритетов в ней должно быть "непрестанное освещение влияния Владимира Путина и России на Трампа и его администрацию".

Сам Трамп не раз говорил, что действительно хочет "поладить" с Россией, прежде всего для совместной борьбы с международным терроризмом, но не уверен, что у него это получится. В свою очередь российское руководство также выражало готовность к выстраиванию конструктивных отношений с новой вашингтонской администрацией, но предупреждало, что судить станет не по словам, а по делам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Fox News сообщили, что будут даны разъяснения по поводу грубых слов журналиста о Путине
2
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
3
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
4
Белый дом посоветовал газете The New York Times извиниться перед Трампом
5
СМИ: конгрессмен Шифф считает, что Трамп поставил на кон репутацию ради отношений с РФ
6
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
7
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
Темы дня
Реклама