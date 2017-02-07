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МИД Казахстана: заседание совместной опергруппы по САР может состояться в середине февраля

Международная панорама
7 февраля, 8:13 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании
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АСТАНА, 7 февраля /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Следующее заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии может пройти в Астане в середине этого месяца. Об этом  сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, прокомментировав ситуацию в кулуарах правительства.

"Конечно (встреча состоится в Астане - прим. ТАСС)", - сообщил глава МИД журналистам.

Министр отметил, что встреча может пройти уже в этом месяце. "Ориентировочно ... мы говорим о середине февраля", - проинформировал Абдрахманов. Он также отметил, что "астанинская платформа является действующей".

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Астане, сообщил, что следующая встреча оперативной группы предварительно назначена на 15-16 февраля.

6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании.

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