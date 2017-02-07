Опрос: 26% французов посчитали доводы Фийона о его невиновности убедительными

ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Один из основных претендентов на пост президента Франции от партии "Республиканцы", бывший глава правительства страны Франсуа Фийон не смог убедить французских избирателей в своей невиновности в деле о так называемом создании фиктивных рабочих мест. Таков главный вывод опубликованного опроса общественности, проведенного службой Harris Interactive по заказу радиостанции RMC после телевыступления Фийона 6 февраля.

Лишь 26% французов посчитали выступление Франсуа Фийона и приведенные им доводы убедительными. Полностью противоположного мнения придерживаются 65% французов, на которых речь кандидата в президенты не произвела положительного впечатления.

Больше всего тех, кого речь убедила, оказалось среди сторонников партии "Республиканцы" - 65%. Также положительные отзывы высказали 58% опрошенных центристов.

Неожиданная тенденция

При этом опрос весьма неожиданно выявил, что за прошедшую неделю несколько увеличилось число людей, считающих, что Фийону не следует отказываться от борьбы за президентское кресло. Эта группа электората возросла на 4% и составляет 35% опрошенных. Также на 4% уменьшилось число французов, считающих, что Фийону не следует более претендовать на то, чтобы стать президентом. Однако в целом эта группа остается весьма многочисленной - в ней 65% респондентов.

В то же время несколько уменьшилось число тех, кто считает, что у Франсуа Фийона, либо любого другого кандидата от умеренных правых есть шансы победить на президентских выборах. В отношении Фийона такого мнения придерживаются 28% респондентов (снижение на 1%), тогда как аналогичное мнение относительно кандидатов правых преобладает у 49% электората (снижение на 8%).

Что же касается тех, кто причисляет себя к сторонникам "Республиканцев" и Фийона, то 61% опрошенных (увеличение на 9%) считают, что он может выиграть президентские выборы. В целом же 66% (увеличение на 6%) электората партии "Республиканцы" считают возможной победу Фийона, при этом 60% (что меньше прежнего уровня на 13%) полагают, что этого сможет добиться любой другой кандидат умеренных правых или центристов.

Политический скандал

Скандал вокруг Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы разгорелся в конце января после разоблачительных публикаций газеты "Канар аншене". По сведениям издания, Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника в парламентском аппарате своего супруга и получала за это соответствующее жалованье, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Как утверждает газета, за это время она получила из казны в общей сложности около 900 тыс. евро. Также она числилась в штате редакции литературного издания "Ревю де дё Монд", владельцем которого является друг Фийона.

Кроме того, по данным газеты, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей. В общей сложности им было выплачено вознаграждение в размере 84 тыс. евро, утверждает "Канар аншене".

Фийон никогда не отрицал сам факт приема на работу членов семьи. Однако он заверил, что указанные газетой суммы неверны. "В действительности жалованье моей супруги и детей с учетом всех выплат были гораздо меньше, - заявил политик 6 февраля. - Все контракты были заверены, ничего не скрывалось, а получаемое жалованье декларировалось в налоговой службах".