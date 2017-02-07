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Пентагон представил в Конгресс планы увеличения оборонного бюджета США на $30 млрд

Международная панорама
7 февраля, 13:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС
Корпус морской пехоты запрашивает дополнительно на 2017 год $4,2 млрд, ВМС - $12 млрд, сухопутные войска - $8,2 млрд, ВВС - $6,2 млрд
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Командующие видами Вооруженных сил США, воодушевленные заявлениями президента Дональда Трампа о необходимости укрепления обороноспособности страны, передали в Конгресс предложения об увеличении финансирования своих структур и подразделений на сумму, суммарно превышающую $30 млрд. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP)).

Эти планы, как указывается в сообщении, частично могут быть использованы при составлении проекта оборонного бюджета страны на 2017 финансовый год, который новая администрация направит на рассмотрение законодателей, предположительно, уже в ближайшее время. На 7 февраля в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам Вооруженных сил запланированы слушания с участием высокопоставленных представителей Пентагона, которым надлежит ознакомить конгрессменов с общим положением дел в ВС страны.

Согласно представленным в Конгресс предложениям, с которыми ознакомилось информационное агентство, Корпус морской пехоты США запрашивает дополнительно на 2017 год $4,2 млрд, ВМС - $12 млрд, сухопутные войска - $8,2 млрд и ВВС - $6,2 млрд.

По словам председателя комитета по делам Вооруженных сил Мэка Торнберри, в Конгрессе в целом благожелательно воспринимают идею увеличения расходов на оборонные нужды с учетом того, что в последние годы, при администрации Барака Обамы, они неуклонно сокращались. "Думаю, что сейчас нам предоставляется прекрасная возможность принять правильное решение для страны, - заявил он в понедельник на встрече с журналистами. - Я довольно оптимистично настроен в отношении того, что это произойдет".

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