Валенса опроверг подлинность документов о его агентурном прошлом

ВАРШАВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши и лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса утверждает, что документы о его агентурном прошлом во времена Польской Народной Республики (ПНР) - это не доносы, а стенограммы прослушки. Соответствующую позицию он озвучил на пресс-конференции в Гданьске, которую транслирует местное телевидение.

Отвечая на вопрос о представленной на прошлой неделе экспертизе графологов, которая подтвердила аутентичность компрометирующих его материалов, Валенса заявил: "Я могу привлечь 100 графологов, которые скажут обратное".

По его словам, на протяжении нескольких лет "собирались разные бумаги, чтобы общество отвернулось от Валенсы как от агента и доносчика". "Так меня хотели победить", - пояснил он. Экс-президент настаивает на том, что в папке с документами "были не доносы, а переписанная прослушка". "Меня пытались сломать, купить, напугать, но им это не удалось", - отметил он, подчеркнув, что "никогда не присягал той стороне".

31 января Институт национальной памяти (ИНП) Польши представил итоги работы экспертов-графологов из краковского института судебных экспертиз, которые констатировали аутентичность документов об агентурном прошлом Валенсы во времена ПНР, найденных почти год назад в доме бывшего главы МВД генерала Чеслава Кищака. В частности, среди них есть материалы дела тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, в том числе написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное "Лех Валенса "Болек".

"Рукописное обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности было полностью составлено Лехом Валенсой", - отметил прокурор ИНП Анджей Позорский, подчеркнув, что им также были написаны 17 расписок в получении вознаграждения и 41 донос. "Нет следов подделки или копирования, характер письма натурален. Не обнаружено никаких нарушений, которые могли бы свидетельствовать о попытке имитации почерка другого лица", - сообщила глава краковского института профессор Мария Кала.

Сам Валенса неоднократно заявлял, что "папка Болека" - это фальшивка, изготовленная коммунистическими властями, чтобы скомпрометировать его в период роста популярности "Солидарности". В апреле он согласился встретиться с прокурорами ИНП, чтобы просмотреть документы и ответить на вопросы следователей. Валенса признал оригинальной только одну из бумаг, а остальные назвал "мусором". "Если смотреть на материалы сбоку, то сразу видна разница в цвете бумаги, что говорит о разных периодах ее старения", - сказал он.