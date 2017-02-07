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СМИ: армия Сирии уничтожила более 60 боевиков в провинции Хомс

Международная панорама
7 февраля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Террористы ликвидированы в населенных пунктах Тейр-Мааля и Изз эд-Дин
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сирийская армия уничтожили более 60 боевиков экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его информации, "подразделения сирийской армии ликвидировали более 60 террористов "Джебхат ан-Нусры" в населенных пунктах Тейр-Мааля и Изз эд-Дин в провинции Хомс".

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