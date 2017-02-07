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Президент Литвы выступает за сохранение санкций в отношении РФ

Международная панорама
7 февраля, 16:25 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
По оценке Дали Грибаускайте, ситуация на Украине пока только ухудшается, и такое положение вещей свидетельствует о том, что РФ якобы "все еще серьезно не смотрит на минские договоренности"
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ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. События последнего времени на Украине не позволяют Евросоюзу изменить критический подход по отношению к России и поставить на повестку дня вопрос пересмотра политики санкций. Об этом заявила журналистам президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы (в ЕС) договорились, что до тех пор, пока минские договоренности не реализованы, санкции (против РФ) и критический подход будут преобладать в нашей позиции", - сказала она.

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Ситуация на Украине, по оценке литовского лидера, только ухудшается. "Это вызывает у европейцев большое беспокойство", - утверждала президент. Грибаускайте считает такое положение свидетельством того, что Москва якобы "все еще серьезно не смотрит на минские договоренности".

На минувшей неделе обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики атаковали республику в районе между контролируемым официальным Киевом городом Авдеевкой и находящимся под контролем ополченцев населенным пунктом Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых действий обе стороны понесли потери, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Совет Безопасности ООН в этой связи выразил глубокую обеспокоенность и призвал к немедленному прекращению огня. Выступая на заседании, постпред РФ в ООН Виталий Чуркин указал на то, что за ухудшение ситуации несут ответственность украинские власти и подконтрольные им силы. Это, по словам дипломата, подтверждают записи камер видеонаблюдения, которые в регионе разместили специалисты миссии ОБСЕ, и заявления самих украинских военачальников по поводу наступательных действий Вооруженных сил Украины.

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Санкции в отношении России
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