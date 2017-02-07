Лидера Радикальной партии Украины лишили 10-летней американской визы

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что США аннулировали ему визу, которую он получил буквально месяц назад.

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом", - написал он в своем Facebook.

По мнению Ляшко, это связано с его позицией по Донбассу, а также критикой нового Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), "который консервирует статус Украины как сырьевой колонии".

"Гудбай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым не нужны визы и безвизовый режим, а работа и достойная жизнь", - заключил он.