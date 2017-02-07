СМИ: супруга Фийона получила €45 тыс. неустойки после ухода из парламента

ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопа получила в общей сложности €45 тыс. в качестве выходного пособия после своего увольнения из парламентского аппарата. Такие данные обнародовала газета Le Canard Enchaine, ранее отметившаяся рядом разоблачительных публикаций против Фийонов.

"Полицейские не нашли никаких материальных доказательств работы Пенелопы, но есть следы ее выходного пособия", - сообщило издание на своей странице в микроблоге Twitter.

DEMAIN DANS "LE CANARD"



Les flics n'ont trouvé aucun indice matériel du travail de Pénélope, mais la trace de ses indem' de licenciement — @canardenchaine (@canardenchaine) 7 February 2017

По сведениям газеты, супруга Фийона в августе 2002 года получила €16 тыс. в качестве эквивалента за пять месяцев работы в Национальном собрании. "Законодательство не предусматривает такого уровня компенсаций за увольнение парламентскому сотруднику", - настаивает газета. Кроме того, добавляет издание, в ноябре 2013 года, когда Франсуа Фийон окончательно приостановил парламентский контракт своей супруги, ей было выплачено €29 тыс. в качестве компенсации за 17 месяцев работы.

Помимо этого газета Le Parisien сообщила во вторник о том, что у следствия есть подтверждения одновременного трудоустройства Пенелопы Фийон на полную рабочую ставку в двух местах. По данным источников газеты, подтверждаются сведения о том, что супруга политика совмещала парламентскую должность с работой в печатном издании Revue des Deux Mondes в период с 2012 по 2013 годы. Такое совмещение может вызвать вопросы с точки зрения соответствия трудовому законодательству.

"Пенелопагейт"

Скандал вокруг Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы разгорелся в конце января после разоблачительных публикаций Le Canard Enchaine. По сведениям издания, Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника в парламентском аппарате своего супруга и получала за это соответствующее жалованье, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Как утверждает газета, за это время она получила из казны в общей сложности около €900 тыс.

Кроме того, по информации издания, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей. В общей сложности им было выплачено вознаграждение в размере €84 тыс., утверждает Le Canard Enchaine.

Фийон никогда не отрицал сам факт приема на работу членов семьи. Однако он заверил, что указанные газетой суммы неверны. "В действительности жалованье моей супруги и детей с учетом всех выплат были гораздо меньше, - заявил политик в понедельник. - Все контракты были заверены, ничего не скрывалось, а получаемое жалованье декларировалось в налоговой службах".