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Депутаты Шотландии в символичном голосовании выступили против Brexit

Международная панорама
7 февраля, 20:57 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Гослосование не имеет силы, чтобы воспрепятствовать началу переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем
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ЛОНДОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Шотландский парламент проголосовал против задействования статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающей процедуру выхода Великобритании из ЕС. Символическое голосование, которое никоим образом не может воспрепятствовать началу переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем, состоялось в региональном законодательном органе по инициативе обладающей большинством в местном парламенте Шотландской национальной партии (ШНП).

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Против начала двухлетних переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС проголосовали 90 депутатов, за - 34.

В конце января Верховный суд Великобритании обязал правительство заручиться поддержкой национального парламента для того, чтобы задействовать статью 50. Между тем, высшая судебная инстанция страны постановила, что кабинету министров не требуется заручиться поддержкой региональных парламентов Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. "Автономные законодательные органы не обладают правом накладывать вето на решение Великобритании выйти из ЕС", - постановил суд. Это делало сегодняшнее голосование лишенным юридически обязывающих последствий.

Несмотря на это ШНП решила устроить символическое голосование, чтобы показать, что регион решительно настроен против планов так называемого жесткого выхода Великобритании из Евросоюза, который предусматривает уход страны с единого европейского рынка. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, одним из условий Эдинбурга при осуществлении Brexit является сохранение доступа Соединенного Королевства к рынку ЕС на текущих условиях. В противном случае она обещает инициировать проведение второго референдума о независимости региона, чтобы в дальнейшем попытаться сохранить его в евросообществе.

По итогам плебисцита в сентябре 2014 года 55% населения Шотландии выступило против независимости.

В настоящий момент депутаты Палаты общин британского парламента обсуждают поправки к законопроекту, который наделит премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить статью 50. Предложение ШНП обязать Мэй заручиться поддержкой шотландского парламента, прежде чем начать переговоры, не нашло поддержки. Против этой поправки было подано 332 голоса, за - 62.

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