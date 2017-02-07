Додон может вынести вопрос об открытии офиса НАТО в Кишиневе на референдум

КИШИНЕВ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил руководству НАТО не открывать офис альянса в Кишиневе.

"Я предложил сегодня не открывать офис НАТО в Кишиневе", - заявил он журналистам по итогам прошедших сегодня в Брюсселе переговоров с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. В свою очередь замгенсека альянса сообщила, что новый офис НАТО по связи все же будет открыт. "Это не военная база, а небольшая дипломатическая миссия, состоящая из гражданских лиц. Солдат НАТО в Молдавии не будет. У НАТО открывались офисы и в других странах-партнерах, таких как Россия, Украина и Грузия", - сказала она журналистам после встречи с главой Молдавии.

На это Додон ответил, что "открытие офиса - провокация, на которую пошло коалиционное правительство" проевропейских партий в Кишиневе. Он добавил, что если офис НАТО в Кишиневе будет открыт, "мы к этому вопросу еще вернемся и будем учитывать лишь мнение население Молдавии", дав понять, что как глава государства может вынести решение этого вопроса на референдум.

Планировалось, что в Брюсселе Додон проведет встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, однако накануне в программу визита были внесены коррективы, по которым собеседником молдавского лидера стала Геттемюллер.

"В Молдавии, как нейтральном государстве, не должно быть офиса НАТО или каких-либо других военных организаций. У многих вызывает опасение, что открытие бюро по связи - это первый шаг для вступления республики в альянс. Мы также предложим руководству НАТО публично поддержать и подписать соглашение, которое бы признало нейтральный статус Молдавии", - сказал ранее Додон в беседе с корреспондентом ТАСС . Он указал на то, что, по опросам, подавляющее большинство граждан республики выступает против вступления страны в НАТО.

Тем не менее ряд политиков в Кишиневе считает, что это не мешает стране сотрудничать с альянсом на основе индивидуального плана партнерства. В конце ноября 2016 года премьер Молдавии Павел Филип и Столтенберг подписали соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Кишиневе, документ позже ратифицировал парламент республики, сделав это до вступления Додона в должность. Планировалось, что представительство альянса откроется в марте.